Alunos de Urupês são classificados para a final de campeonato da UNESP

Alunos urupeenses garantiram lugar na fase final do Campeonato Escolar de Jogos de Tabuleiro (CEJTA) 2018, promovido todos os anos pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce)/UNESP. Na última quarta-feira (7), eles disputaram a fase Diretoria de Ensino (D.E.), na cidade de José Bonifácio, contra alunos de dezenas de escolas.

Passaram para a fase final os seguintes alunos urupeenses. Da escola Maria da Glória Robert Lima de Almeida, Álvaro Rezende Franzim e Luiza Tamarozi Matheus (5º ano E.F.), com o jogo “Avançando com o Resto”. Da escola Athayr da Silva Rosa, Gustavo Santana e Natanael Fernandes (8º ano E.F.), com o jogo “Mancala”, e Rayane Costa Dias (9º ano E.F.) com o jogo “Pentaminó”. Da escola Rubens Ferreira Martins, Rafael dos Santos e Ana Laura da Silva (2º E.M.), com o jogo “Zigue-Zague”.

Os jogos misturam diversão e aprendizado intuitivo de conceitos da Matemática. Eles foram incluídos no CEJTA com o intuito de abordar conteúdos estudados pelos alunos em cada ano escolar. O resultado é que os professores trabalham instigando seus alunos a pensarem de maneira lógica para resolver problemas propostos de forma divertida nos jogos. Depois disso, fica fácil ensinar a teoria na sala de aula, dizem os professores.

A Fase Final do CEJTA acontece em São José do Rio Preto no dia 7 de dezembro (sexta-feira). No último ano, três alunos urupeenses participaram da final e conquistaram boas colocações.

Da Redação

Foto – Divulgação