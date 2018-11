Alunos de escola de Urupês são medalhistas em Olimpíada de Astronomia

Dois alunos do Colégio Objetivo de Urupês, que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio, foram medalhistas na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), organizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) em parceria com a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB).

As provas da OBA foram aplicadas no mês de maio e o resultado saiu em outubro. Victor Gouveia Ferrares, urupeense, foi medalhista de ouro e Mateus Henrique Corrêa, irapuanense, medalhista de prata.

Nesta última segunda-feira (19), ambos receberam as medalhas na premiação organizada pelo colégio no Salão Modelo de Urupês. É a primeira vez que um aluno da cidade é premiado.

Agora, eles seguem para a segunda fase da Olimpíada, quando serão realizadas mais três provas. Os melhores classificados do Brasil seguem para a Olimpíada Internacional.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica acontece no país desde 1998. Podem participar escolas públicas e privadas, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, em quatro níveis distintos de provas. O objetivo é difundir o conhecimento astronômico pelo país e suscitar interesse dos jovens por Astronomia e Astronáutica.

Da Redação

Foto – Divulgação