Alunos de Catanduva se destacam na Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais

Os alunos Matheus da Silva Fonseca e Lucas Santana Martos, integrantes do 3º ano do Curso Técnico em Mecatrônica integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal (IF) de Catanduva conquistaram, respectivamente, medalhas de ouro e bronze na Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF).

A prova foi dividida em duas fases. A primeira foi no dia 11 de maio, no câmpus de origem dos estudantes. Nesta fase participaram 170 câmpus, contando com 12 mil alunos.

A segunda fase aconteceu no dia 19 de outubro, no Instituto Federal Sul de Minas, em Muzambinho/MG. Dos 12 mil alunos que participaram da primeira fase, 300 foram escolhidos para a segunda, dentre eles os estudantes catanduvenses.

“É com muito orgulho que nós, do Instituto Federal de São Paulo Câmpus Catanduva, parabenizamos nossos alunos por este grande feito”, disse a professora de Matemática, Daniele Cristina Chiconato, que acompanhou os alunos durante esta segunda fase. A premiação contou com 10 medalhas de ouro, 20 de prata, 30 de bronze e 40 menções honrosas.

Olimpíada

A Olímpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF) foi realizada em decorrência do biênio da Matemática (2017 – 2018) no Brasil e em comemoração aos 10 anos dos Institutos Federais.

“Esta olimpíada tem o objetivo de incentivar o estudo da matemática e a interação dos alunos e professores de todos os câmpus dos Institutos Federais espalhados pelo país”, finalizou.

