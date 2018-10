Alunos criam maquete digital da Igreja Matriz em comemoração ao centenário de Catanduva

Apresentação do projeto será amanhã, dia 31 de outubro

Para celebrar o centenário da cidade de Catanduva, os alunos do curso Técnico em Computação Gráfica, do Senac Catanduva, produziram uma maquete digital da Igreja Matriz de São Domingos, um dos principais cartões portais do município. O projeto será apresentado na unidade na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, a partir das 20 horas.

Os estudantes conheceram e mediram a igreja por dentro e por fora e deram início à execução do projeto no ano passado. Segundo o docente da turma, Renato Rodrigues Mestieri, agora a maquete foi finalizada e será responsável por homenagear a cidade, que completou 100 anos em 2018.

A iniciativa faz parte do projeto integrador dos alunos, realizado com o objetivo de desenvolver competências necessárias para o trabalho e melhoria da qualidade de vida, visando à formação não apenas de profissionais, mas sim de cidadãos críticos.

“Essa ação é uma forma dos alunos colocarem em prática o conteúdo aprendido em sala de aula e ao mesmo tempo prestigiar um marco importante do nosso município”, ressalta Renato.

A turma criou plantas digitais 2D e 3D, mostrando cada detalhe da igreja e ainda produziu um vídeo com captação de imagens por drones, equipamentos aéreos de alta tecnologia, que será exibido no dia da apresentação.

A Matriz de São Domingos começou a ser construída por iniciativa de Albino Alves da Cunha e Silva, o Padre Albino, no ano de 1919, e hoje faz parte do roteiro turístico do Estado de São Paulo por abrigar o maior conjunto de obras de Benedito Calixto, considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX.

A apresentação da maquete digital é aberta ao público e será no dia 31 de outubro, às 20 horas, no auditório do Senac Catanduva. A unidade fica localizada na Rua Santos – 300 – Centro.

Da Redação

Foto – Divulgação