Aluno de Novo Horizonte é finalista do concurso Pintando Dinossauros

O aluno Leone Gabriel Pereira, da EE Profª Shirley Camargo Von Zuben (Novo Horizonte) é um dos 10 finalistas do Concurso Pintando Dinossauros SP 2017, na Categoria Desenho de Repetição, com a inscrição do desenho Raptor Dourado. Este concurso é de iniciativa da Secretaria da Educação em parceria com a Cavalera. A instituição de ensino é de jurisdição da Diretoria de Ensino de Catanduva.

O concurso Pintando Dinossauros SP 2017 tem como objetivo fazer do desenho e da pintura um importante canal de comunicação e expressão, único e pessoal; desafiar o potencial criativo e imaginário, estimulando e desenvolvendo capacidade de expressão dos alunos e alunas da rede pública estadual; desenvolver a criatividade e a relação simbólica entre as linguagens verbal e não verbal; ampliar o conhecimento de alunos e alunas sobre o trabalho dos cientistas, paleontólogos, historiadores, dos organismos (conhecer as características, hábitos e diversidade de exemplares) e dos ecossistemas do passado da Terra.

O referido concurso é destinado aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio: Regular, Educação de Jovens e Adultos; Classes Hospitalares; Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola, matriculados e frequentes na rede estadual de ensino.

Os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais participaram da Categoria Desenho Livre e os alunos do Ensino Médio da Categoria de Repetição.

A produção é finalista na categoria Desenho de Repetição. O conceito de “repetição”, no contexto de Design de Superfície, é a organização dos elementos formais contidos no desenho em unidades ou módulos, que se repetem a intervalos constantes, de acordo com um sistema determinado, gerando um padrão.

São 20 desenhos finalistas que representam escolas de Guaratinguetá, Guarulhos, Itapevi, Jacareí, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Taquaritinga, Votuporanga, Lins, Araçatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, Votorantim e Catanduva.

“Contamos com a colaboração de toda a comunidade escolar para até o dia 11 de dezembro conhecer e votar no desenho Raptor Dourado, criado pelo aluno Leone Gabriel Pereira da EE Profª Shirley Camargo Von Zuben do Ensino Médio, orientados pela equipe gestora, professora Ivanir Conceição de Moraes Norbeato e o Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico Edison Yuquechique Itao”, explica a dirigente de ensino, Maria Aparecida Cherutti.

Para votar, basta acessar o link abaixo, clicar sobre o desenho e confirmar a votação: https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/VotacaoPintandoDinossauros2017Repeticao. Os vencedores serão premiados com certificado de participação em cerimônia na sede da Educação, em 14 de dezembro. Os Professores orientadores dos alunos vencedores nas duas categorias também serão premiados.

Da Redação

Foto – Divulgação