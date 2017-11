Aluno da EE Giuseppe Formigoni, Diretoria de Ensino de Catanduva, compõe equipe nos Jogos Escolares Paralímpicos

Está acontecendo no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo a 11ª edição das Paralimpíadas Escolares, contando com a participação de 944 atletas de 12 a 17 anos. Pela primeira vez, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estão representados na maior competição escolar paralímpica do mundo.

Além de sediar a competição, São Paulo é o estado com mais representantes. São 104 atletas dos quais 70 estão matriculados na rede estadual de ensino.

Da EE Giuseppe Formigoni, Santa Adélia, jurisdicionada a Diretoria de Ensino – Região de Catanduva, o aluno Christian Daniel Cardoso, do 7º ano do Ensino Fundamental, 12 anos, está integrando a equipe do Estado de São Paulo.

Christian, ontem (23), foi 4º colocado no salta em distância e no dia de hoje (24), foi medalha de bronze nos 200m raso e no arremesso de peso (atletismo).

A Dirigente Regional de Ensino, Profª. Maria Aparecida Cheruti parabenizou o aluno Christian.

“Temos de parabenizar ao aluno e toda a equipe da EE Giuseppe Formigoni pelos excelentes resultados conquistados na Paralimpíada Escolar, ressaltando a importância da prática esportiva como atividade prazerosa desenvolvida nas escolas”, comentou.

Da Redação

Foto – Divulgação