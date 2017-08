Alteração em Lei Complementar pretende reduzir impostos para atrair empresas

A Prefeitura de Catanduva apresentou propostas de alteração na Lei Complementar nº 827/2016, que estabelece o Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva e dá outras providências. O objetivo é a redução de impostos para atrair empresas e, assim, estimular a geração de empregos no município. O assunto também foi debatido na Câmara Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), a principal proposta é a extensão dos benefícios previstos na lei para todo o município, não somente aos “Distritos Industriais ou corredores lindeiros de comércio, indústria ou serviços”, como consta na redação original da normal.

Também foram propostas adequações no texto com base na Lei Complementar Federal nº 95/1998, a unificação dos conselhos que tratam do desenvolvimento local, bem como a destinação de um auxiliar administrativo efetivo ao setor, e não um diretor – medida que tem como finalidade a redução de gastos para o município.

A legislação original, fruto de estudos feitos em 2012 e sancionada em 2016, prevê a isenção de IPTU, por seis anos, e de ISSQN, por cinco anos, para empreendimentos que se instalarem ou expandirem suas unidades. Também poderão ser concedidas isenções da Taxa de Licença e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF).

Estudo de mercado divulgado pelo Sebrae em outubro de 2016 mostrou que 23,4% das empresas do Brasil fecham as portas nos dois primeiros anos de atividade. O levantamento tomou como base o ano de 2012 – período em que as empresas se beneficiaram de uma série de aspectos positivos da economia brasileira.

Outra pesquisa, divulgada no ano passado pelo IBGE, mostra que de cada dez empresas, seis não passam dos cinco anos de atividade no Brasil. Os dados do Cadastro Central de Empresas levam em consideração o ano de 2014, período em que a crise financeira ainda não tinha afetado tanto a vida dos brasileiros.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM