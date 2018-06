Alex Sandro participa de vivência com alunos de escolinhas esportivas em Catanduva

O jogador Alex Sandro particiou na última quarta-feira (20) de uma vivência com alunos das escolinhas de esporte mantidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt). O evento foi realizado na quadra coberta do Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Os alunos das escolinhas de esporte da Smelt recepcionaram de forma calorosa o catanduvense que trilhou trajetória de sucesso no futebol e, atualmente, vive no exterior. Alex Sandro, 27 anos, é lateral do Juventus, na Itália.

De férias na cidade, o atleta aceitou participar da interação com as crianças e jovens. Durante o contato, Alex Sandro falou sobre sua experiência bem sucedida no futebol, atividade que começou a praticar ainda na infância, nos campos da cidade.

Ele falou sobre alguns momentos vivenciados ao longo de sua carreira e as oportunidades que teve para alcançar o crescimento profissional na área. Emocionado, o jogador finalizou o discurso com uma mensagem de motivação aos alunos, além de deixar claro seu amor e dedicação ao esporte.

Secretária de Esporte, Maria Rita Aguilar Araújo entregou uma placa com palavras de agradecimento e de admiração ao jogador. “Sua atuação é motivo de orgulho para nossa cidade e traz essa nova geração de atletas”, destacou.

Alex Sandro também foi homenageado pela equipe de Basquete Feminino de Catanduva (Bax). Ele recebeu das mãos da atleta Natália Burian um relógio personalizado. O presidente do Bax, Gleison Begalli, e o empresário Antonio Celidônio Ruette, apoiador do esporte amador local, participaram da homenagem e enalteceram o papel das modalidades esportivas na formação de cidadãos.

Foto – Comunicação/Prefeitura de Catanduva