Agronomia da UNIFIPA promove aula magna dia 9 próximo

O curso de Agronomia da UNIFIPA realizará sua aula magna no próximo dia 9 de abril, às 19 horas, no Anfiteatro Padre Albino. O palestrante convidado é o engenheiro agrônomo Luís César Pio que abordará “O perfil e o mercado de trabalho do engenheiro agrônomo”. O evento é voltado para alunos, docentes do curso, profissionais da área e aberto ao público em geral.

Luís César Pio é engenheiro agrônomo formado pela UNESP de Jaboticabal, especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa/MG e em projetos de máquinas pela Universidade de Lavras/MG, fundador e proprietário da Herbicat Ltda, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhou por quatro anos com pesquisa e desenvolvimento na Elanco Química.

O Anfiteatro Padre Albino fica localizado na Rua Treze de Maio, 1064, centro, em Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/UNIFIPA