‘África em Movimento’ é destaque no 6º dia da Mostra Ubuntu

O show “África em Movimento” é o destaque desta quinta-feira, dia 22, 6º dia da Mostra Ubuntu – A África em Nós. A atração chega diretamente da Guiné Conacri com a cantora, bailarina e compositora Fanta Konatê, filha do mestre percussionista Famoudú Konatê. A apresentação será às 20h15, no Sesc, e tem entrada gratuita.

A cantora é famosa por ter sua voz comparada à beleza e força das divas africanas. O show conecta o público à África Real dos saberes, belezas e resiliência – o que se dá através de temas, dinâmicas e andamentos variados das composições que expressam a alma de Konatê, embaixadora cultural da República da Guiné.

Além da atração, o público também poderá prestigiar outras atividades ao longo da quinta-feira. A primeira delas tem início às 8 horas, no Cras Bom Pastor, com a oficina de Maquiagem e Pintura Corporal Africana, com Iara Souza, integrante do Movimento Negro de Catanduva (MNC).

Às 19h30, tem a oficina de culinária “Paru Iná”, que evidencia cores e sabores da gastronomia africana. As dicas são da culinarista Rosa Ferreto. A exposição fotográfica “Preto e Branco” também continua na Pinacoteca Municipal, com visitação das 8 às 17 horas, durante a semana, e das 9 às 13 horas, aos sábados.

Todas as atividades são gratuitas.

Mostra

“Ubuntu – A África em nós” propõe, por meio de expressões artísticas apresentadas em diversos formatos, impulsionar a reflexão, o debate e a conscientização sobre a importância do povo e da cultura africana, assim como o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade da cultura brasileira.

Da Redação

Foto – Divulgação