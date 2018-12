Adilson Goiano, Cléo Silva e Oliveira estão de volta ao Novorizontino

Nomes conhecidos do torcedor estão de volta ao Novorizontino para reforçarem o elenco que vai disputar o Paulistão 2019. O meio-campista Adilson Goiano, o atacante Cléo Silva e o goleiro Oliveira, foram oficialmente apresentados pelo Tigre na tarde desta quarta-feira (12).

Após o grande trabalho realizado durante o Paulistão desse ano, os atletas, que estavam emprestados para outros times, voltam a Novo Horizonte com grandes expectativas para a próxima temporada.

Adilson Goiano, tem 30 anos. Já vestiu as camisa do América (RN), Arouca (Portugal), Bragantino (SP), NorthEast United (Índia), Ponte Preta (SP), Sampaio Corrêa (MA), Trindade (GO), Rio Verde (GO), Vila Nova (GO) e XV de Piracicaba (SP).

“Feliz por estar de volta a essa casa, onde já fui muito feliz. Mais uma vez, temos uma grande responsabilidade e competitividade, que a cada ano só aumenta dentro do Paulistão. Junto com nossa equipe, acredito que temos totais condições de fazermos um grande campeonato. O Novorizontino possuiu um espírito vencedor, e mais uma vez, precisamos nos apegar a ele. Seguimos focados em nossos trabalhos e objetivos”.

Com 29 anos, o atacante Cléo Silva também já defendeu o Boa Esporte (MG), Botafogo (SP), Cuiabá (MT), Grêmio Maringá (PR), Itumbiara (GO), Joinville (SC), Luverdense (MT), Parauapebas (PA), Rio Preto (SP) e São Bento (SP).

“Muito feliz em poder voltar ao Novorizontino, minha casa. Volto com vontade e muito determinado, como se fosse a primeira vez. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas também sabemos da nossa força e de aonde queremos chegar. Tenho certeza que até o final da temporada, grandes frutos ainda serão colhidos”.

Além do Novorizontino, o goleiro Oliveira, de 37 anos, também passou pelo Cascavel (PR), Cianorte (PR), Grêmio Barueri (SP), Guarani (SP), Inter-SM (RS), Ituano (SP), Joinville (SC), Juventude (RS), Linense (SP), Pelotas (RS), PSTC (PR), Roma Apucarana (PR), São Carlos (SP) e Toledo (PR).

“Estou de volta para minha casa. É assim que considero o Novorizontino. Muita felicidade nesse momento. Baseado em toda nossa história, continuo esperançoso e focado em nossos objetivos. O Paulistão 2019, tem tudo para ser um dos mais disputados dos últimos anos. Junto com meu grupo, pretendo colaborar e ajudar. Será grande a força do Tigre”, finalizou.

A estreia do Novorizontino no Paulistão 2019 será no dia 20 de janeiro, contra o Ituano, fora de casa.

Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino