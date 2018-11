Acelerador linear do HCC começa a ser preparado para funcionamento

Neste dia 22 de novembro, o engenheiro Tiago Tanaka, da empresa Varian Medical System Inc, responsável pela instalação do acelerador linear no Serviço de Radioterapia/HCC, veio a Catanduva para vistoriar e coordenar o término da instalação do equipamento. Os trabalhos contaram com a participação de eletricistas, engenheiros e representantes da Fundação Padre Albino. Além disso, prosseguem as obras externas de pavimentação e calçamento no entorno da Radioterapia.

Durante a vistoria foram realizados testes elétricos, verificação de estruturas físicas e checagem dos acessórios complementares. Todos os trabalhos desenvolvidos com as orientações técnicas foram acompanhados de perto por Edegar Durigan Junior, engenheiro da Fundação Padre Albino, Benedito Rodrigues, gerente de Serviço Administrativo do Hospital Emílio Carlos, e Reginaldo Lopes, gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação. A equipe da Varian deve retornar a Catanduva entre os dias 14 e 19 de dezembro, após a conclusão dos ajustes físicos e medições de radiação, para a etapa final de instalação e ligação dos componentes.

Já as obras externas avançam após semana chuvosa. Novos caminhos pavimentados foram concluídos na área direita da Radioterapia. Do lado esquerdo foram instalados postes de iluminação e iniciada a colocação do calçamento inter-travado do estacionamento. Por fim, a passarela de interligação entre a Radioterapia e o Hospital Emílio Carlos começou a ser concretada.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA