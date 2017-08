ACE lança campanha de fim de ano e sorteará um carro zero km

A Associação Comercial de Catanduva (ACE) lançou a campanha “O Seu Feliz Natal” neste mês e sorteará um carro zero quilômetro no dia 27 de dezembro. Em parceria com a Unimed Catanduva também serão sorteadas 10 bicicletas. ‘

A novidade deste ano é que os lojistas que adquirirem o pacote de final de ano também participarão gratuitamente da acao publicitaria que promoverá a ‘Semana Black Week’, que sera na última semana de novembro.

O presidente da entidade, Paulo Henrique Pacheco de Mello, detalhou como funcionara o evento.

“Teremos pacotes a partir de R$ 300 e pedimos a colaboração de todos para que participem para juntos podermos alavancar as vendas no comércio de nossa cidade e atrair consumidores de toda a região”, diz o presidente Paulo Henrique Pacheco de Mello.

“Serão realizadas mídias nas principais rádios da cidade para movimentar o nosso comércio e oferecer produtos com super descontos. Descontos reais que o cliente se surpreenderá. Vale a pena ressaltar que o cliente tem a oportunidade de adquirir seu produto no ato da compra. As pessoas às vezes se iludem com as compras virtuais e esquecem de procurar produtos com qualidade em sua própria cidade. Vamos oferecer mercadorias com preços vantajosos e sem o risco de perda”, salienta Fernando Souza, tesoureiro da ACE.

PLC 14

A Associação Comercial de Catanduva (ACE) promoverá um encontro com empresários de Catanduva para debater mudanças na Lei Complemetar 827 de 8 de março de 2016. O Projeto de Lei Complementar (PLC 14/2017) trâmita na Câmara e prevê mudanças de ordem técnica e altera a concessão de isenção de impostos para novas empresas que se instalarem nos corredores comerciais da cidade, tais como, principais ruas do centro e Rua XV de Novembro. O evento será no dia 31, a partir das 13h30, na sede da instituição.

A lei anterior já previa isenção para as áreas localizadas nos distritos industriais e áreas foras dos corredores comerciais. A expectativa da entidade é também reunir autoridades da cidade.

Da Redação

Foto – Iara do Carmo