Aberta a chamada pública para o Marco Cultural do Centenário

A Secretaria de Cultura, abre nesta quarta-feira, dia 17, o chamamento público para a participação de artesãos, especialistas em mosaicos ou não, para a criação do Marco Cultural do Centenário, cujo projeto será denominado ‘100 Anos de Ipês’. A divulgação esta no Imprensa Oficial.

O marco deverá ser formado com peças de mosaico com versão e conceitual artístico próprios da árvore que é símbolo da cidade, o Ipê. O formato do projeto prevê, ainda, a interação dos artistas, por meio da intervenção urbana.

A arte deve cumprir o papel de reforçar a representação histórica do Ipê para a cidade, preservando a memória e cultura local.

Cada voluntário doador poderá enviar quantas peças de mosaico quiser, desde que atenda as especificações previstas no chamamento, dentre elas a utilização somente de azulejos, pastilhas de vidro ou ladrilhos. A doação deve ser encaminhada pelos Correios e, antecipadamente ao envio, também por meio de foto, para o e-mail oficinas.cultura@catanduva.sp.gov.br.

O projeto tem a curadoria da professora Flávia Marega Frigério, arte-educadora mosaicista há dez anos. Toda a instalação das peças será feita pela Prefeitura de Catanduva sob orientação, coordenação e supervisão da profissional.

O passo a passo do método e a imagem modelo estão disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br. A metodologia também pode ser conferida na página da Cultura no Facebook: www.facebook.com/secretariacultura.decatanduva.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março, por meio do envio de Ficha de Inscrição preenchida via email ou entregue pessoalmente na Estação Cultura Deca Ruette – Divisão de Oficinas Culturais. A peça deve ser entregue até 15 de março.

A ficha está disponibilizada no endereço eletrônico www.catanduva.sp.gov.br e poderá ser encaminhada por email ou retirada pessoalmente na Estação Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5107, pelo email oficinas.cultura@catanduva.sp.gov.br ou pessoalmente na Estação Cultura, localizada na Rua Rio de Janeiro, 100, Centro.

