ABC da Informática está com inscrições abertas

O projeto de extensão “ABC da Informática”, do curso de Administração da UNIFIPA, está com inscrições abertas para o segundo semestre. As aulas, gratuitas, têm início no dia 07 de agosto, das 13h00 às 15h00, para adultos e idosos. Os interessados devem procurar a Secretaria Acadêmica do Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281.

A turma do primeiro semestre concluiu o módulo básico no dia 26 de junho. Ao todo 11 alunos receberam certificados.

Crianças

O projeto de extensão “Informática inclusiva para crianças” também concluiu mais uma turma na tarde do dia 26 de junho com a entrega de certificados para 26 alunos da 3ª a 8ª séries do Educandário São José, que participaram das aulas neste primeiro semestre.

Na primeira semana de agosto o curso retoma as atividades com nova turma, das 9h00 às 10h00, com alunos de 5ª a 8ª séries.

