9ª Edição da Caminhada do Batom disponibiliza 16 pontos de inscrição

A 9ª edição da Caminhada do Batom e do Bigode que acontecerá dia 15 de Julho já possui 16 pontos de inscrição para quem quiser participar.

Para realizar a inscrição é necessário entregar 5 pastas de dente e 5 sabonetes, que dará direito ao kit da caminhada, que deverá ser retirado no dia do evento. Os interessados podem fazer a inscrição nos seguintes pontos: Dalto Joias, Sonhare Moda íntima, Michey Modas, Casa Fátima, Yes Yet, Marly Tecidos, FG Cosméticos, Ouro Mil Joias, Ótica A Ocular, Dondoca, Livraria Olavo Bilac, Ótica Ponto de Vista, Luciana Magazine, Sesc e Sincomércio.

A novidade na nona edição para quem deixa tudo de última hora, é que poderá ser feita a inscrição na hora com o custo de R$30,00 que dá direito ao kit.

CAMINHADA

A 9ª Caminhada do Batom e do Bigode será no próximo dia 15 de julho, domingo, a partir das 9 horas, com saída prevista da sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomércio.

O cronograma do evento informa que às 9 horas será realizada a concentração dos participantes, às 9h30 o aquecimento e às 10 horas terá início a caminhada, que percorrerá 5 km ao longo da avenida Benedito Zancaner, finalizando com retorno à sede do Sincomercio.

Todos os produtos serão destinados para entidades beneficentes de Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação