91 anos: atleta mais idoso do Jori 2017 é de Catanduva

É de Catanduva o atleta participante e medalhista com idade mais avançada nos Jogos Regionais do Idoso (Jori), disputado no final de semana em Votuporanga. Pirajá Procópio de Oliveira, de 91 anos, fez parte da delegação local e representou a cidade feitiço com maestria nas piscinas. Foram duas medalhas de ouro e outras duas por participação no campeonato.

Por conta da idade, ele ficou na categoria mais elevada da competição. Conforme o regulamento, Pirajá já tinha assegurado medalhas para si, por falta de adversário com idade igual ou superior a sua. Mesmo assim, decidiu encarar o desafio e fechou o ciclo de nado costas e nado livre, tendo como adversários atletas até 20 anos mais novos do que ele.

“Não aceitaria ganhar medalha sem competir e estou feliz por ter conseguido completar a série”, destaca.

Com a classificação no Jori, Pirajá tem a chance de ir além, defendendo Catanduva na fase estadual e ele pretende continuar. “Não vou parar. Agora começo a treinar pra conseguir me superar na próxima competição.”

O atleta tem espírito de competidor desde a juventude, fase em que ganhou gosto pela natação. Com o passar do tempo, parou de praticar a modalidade devido à rotina de trabalho. Já na terceira idade, chegou a competir em períodos distintos. Foi nos últimos três anos que viu reacender o desejo de nadar.

Recentemente, decidiu retornar às piscinas nas competições e contou com apoio geral. “Desta vez, me rendi aos apelos dos amigos e familiares que reconhecem meu potencial e pediam que participasse dos jogos regionais”, comentou. Seu desempenho no Jori foi visto e aplaudido por familiares.

Depois de tanto tempo nadando, os resultados obtidos são reflexo da disciplina do atleta. Além dos treinos nas piscinas, diariamente ele faz alongamento em casa, musculação e até fisioterapia pulmonar, que aprendeu com especialista na área para melhorar o seu condicionamento.

O atleta Pirajá atribui aos exercícios o segredo da vitalidade. “Gosto do que faço. O esporte pra mim é vida. A minha idade é só um diferencial. Enquanto tiver fôlego, vou nadar”, assegura.

Foto – Comunicação Social