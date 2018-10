74ª sessão ordinária fixa a Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2019

Durante a 74ª Sessão Ordinária que será realizada nesta terça-feira, 22 de outubro, após a leitura das correspondências recebidas, apresentações de projetos de resolução, de lei e de decretos legislativos, moções, requerimentos, indicações, etc, os vereadores fixarão a despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2019.

A sessão possui 30 minutos de expediente. Sua abertura está prevista para às 17h30m.

Confira abaixo a Ordem do Dia:

1ª Discussão

1- P.L. nº 064/2018, do Sr. Prefeito Municipal, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2019.

Da Redação

