56ª Expo Rio Preto 2018 prioriza negócios, transferência de tecnologia e entretenimento familiar

Uma feira voltada para agronegócio, tecnologia, profissionalização e entretenimento familiar. Esses são os pilares da 56ª Expo Rio Preto 2018, evento que acontece entre os dias 10 e 14 de outubro, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

A organização é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com apoio institucional da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto (ACIRP), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), patrocínio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Rio Alta, Matilat, Leffers além de outros importantes parceiros.

“O modelo agroempresarial deu certo no ano passado. Para esse ano, fizemos ajustes que vão garantir um evento técnico de qualidade, abrangendo várias áreas, com atrações diversificadas para toda a família”, afirma o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo.

“Mantivemos o modelo do ano passado, com foco no agronegócio, e fizemos uma ampliação e reorganização dos espaços e dos conteúdos do evento, com a participação de associações representativas do setor, como a Associação Paulista de Criadores de Nelore, Núcleo de Criadores de Angus do Estado de São Paulo, Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Láctea Noroeste, Anpovinos, Apabor, entre outras”, afirma Antonio Pedro Pezzuto Júnior, secretário de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto.

Entre os destaques da Expo este ano está o “Hackathon”, em que designers, programadores e estudantes da área de tecnologia serão desafiados a desenvolver, de forma colaborativa, uma solução para auxiliar o pequeno produtor rural no planejamento de plantio de alimentos para atender as demandas da alimentação escolar e do Banco Municipal de Alimentos.

O “Hackathon” integra uma ampla grade de cursos e palestras voltados a pequenos produtores e profissionais da área, ministrados por palestrantes vindos de estados como Santa Catarina e Minas Gerais.

“Acertamos no foco: negócios, capacitação, inovação e tecnologia aplicadas! Criamos um ambiente que valorizou o empresário. A Expo Rio Preto é uma vitrine dos produtos, serviços e cultura de Rio Preto e região, decorada com entretenimento de qualidade o tempo todo!”, afirmou o presidente da Acirp e da 56ª Expo Rio Preto, Paulo Sader.

Dentro dessa grade de cursos, a Expo Rio Preto sediará também o 4º Encontro de Avicultura, com palestras sobre o manejo na criação de frango, e o 1º Circuito Técnico Matilat Mais Leite, com palestras sobre mercado, produção e genética eficiente para produzir mais leite.

A Expo também receberá o 4º Workshop Internacional de Heveicultura, com palestra sobre o tema “Mercado Internacional e Formação de Preço da Borracha”, ministrada pelo Eng. Agr. Ph.D. Juan Fernan Sierra Hayer, da Colombia.

A Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto promove a palestra “Commodities – Mercado Futuro” em comemoração à Semana do Agrônomo, e a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (APABOR) terá uma participação voltada à tecnologia e inovação na heveicultura.

Animais

Várias raças de gado estarão expostas no recinto, entre elas Nelore, Tabapuã, Girolando, Gir Dupla e Angus, esta última pela primeira vez no evento. Cerca de mil animais são esperados, entre bovinos, equinos e caprinos. A Associação Noroeste Paulista de Ovinocultores (ANPOVINUS) fará uma exposição de ovinos e montará um shopping para venda de animais. Também será realizado leilão da raça Senepol e julgamento de raças.

Entretenimento

O entretenimento da 56ª edição da Expo será garantido não só pela exposição de animais. O recinto contará com um espaço para divulgar o turismo regional e praça de alimentação com food trucks, entidades e empresas do setor. O parque de diversão será maior que o do ano passado e com mais atrações. E a animação musical ficará por conta dos artistas locais. Dezenas de apresentações estão programadas, entre shows e atividades culturais.

Já no Dia das Crianças, 12 de outubro, será realizada uma série de atividades gratuitas para crianças e jovens, entre elas uma oficina de pipas, apresentações de artistas e muito mais. Na mesma data a Expo terá missa campal, celebrada pela Diocese de Rio Preto, em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Da Redação

Foto – Divulgação