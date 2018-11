40ª edição do Catanduva Rodeo Festival será de 10 a 13 de abril em 2019

Evento será realizado em área própria do Clube de Rodeio Os Bravos e já tem primeiro show confirmado

Em 2019 o Catanduva Rodeo Festival completa 40 anos e vem cheio de novidades. A primeira delas é a aquisição de uma área pelo Clube de Rodeio Os Bravos, onde o evento será realizado permanentemente. O local recebeu o nome de Centro de Eventos Os Bravos e é uma conquista do Clube de Rodeio após quatro décadas.

Segundo o atual presidente do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli, este é um sonho realizado. “Vínhamos há muito tempo pensando nesse projeto, de ter um parque próprio, onde pudéssemos realizar o rodeio, assim como outras festas do clube, e ainda disponibilizar o local para a realização de outros tipos de eventos que beneficiem a cidade. E conseguimos. Adquirimos uma área de 157 mil m2 às margens da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (também conhecida por Rodovia da Laranja), ao final da Av. Leonor Abdo Jorge, sentido para Bebedouro. Já estamos trabalhando no projeto do Catanduva Rodeo Festival 2019, e estamos visando preparar a logística para receber o volume de veículos durante a festa com segurança”, destaca.

O 40º Catanduva Rodeo Festival acontece de 10 a 13 de abril. “Já é tradição a realização do rodeio no feriado de 14 abril, aniversário da cidade. Como em 2019 o feriado será em um domingo, vamos realizar a festa de quarta a sábado, para que as pessoas possam aproveitar todos os dias e descansar no domingo. Já agendem as datas e aguardem por mais novidades, afinal, será uma edição comemorativa dos 40 anos do rodeio de Catanduva”, completa Romagnolli.

E o primeiro show já está confirmado: quem abre a festa em grande estilo é o cantor Gusttavo Lima. “Estamos preparando uma grade de shows fantástica, para agradar todos os tipos de público. E quem sobe ao palco no primeiro dia é o embaixador Gusttavo Lima, que promete abrilhantar ainda mais nosso evento. Ele veio há dois anos, fez um show de 3 horas e o sucesso foi tanto, além dos inúmeros pedidos que recebemos, que decidimos trazê-lo de volta nesta edição. Com certeza a expectativa é muito grande, e estamos trabalhando para que as pessoas se surpreendam”, finaliza o presidente.

