2º Leilão de Gado e Almoço Beneficente terão renda 100% revertida para o HCC

O Clube de Rodeio “Os Bravos” realiza mais uma edição do Leilão de Gado em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. Em sua segunda edição, o evento terá toda a renda revertida para o HCC, conforme explica o presidente do leilão e diretor do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli. “No ano passado, o leilão superou nossas expectativas, principalmente por ser o primeiro. Realmente as pessoas estão dispostas a ajudar o próximo, e temos certeza de que neste ano não será diferente. Tudo que arrecadarmos com o leilão de gado e com a venda de convites será revertido para o HCC”, ressalta.

O Leilão acontece dia 24 de setembro, domingo, a partir das 12h, no Recinto de Exposições João Zancaner. A entrada no recinto é franca. Além disso, haverá concomitantemente um almoço também beneficente, com adesões vendidas a R$25,00 por pessoa, que inclui comida típica caipira – arroz branco, galinhada, feijão gordo, carne de porco no disco de arado, farofa com rapadura e salada. “Já as pessoas que quiserem colaborar com a compra do gado que será leiloado e ainda concorrer a um carro 0km podem adquirir as adesões por R$350,00. Essa é uma forma de também colaborar para o HCC e ajudar a engrandecer ainda mais esse evento que já faz parte do calendário oficial da cidade”, destaca Romagnolli.

E a expectativa é a melhor possível, uma vez que serão leiloadas cerca de 100 cabeças de gado. “Estamos trabalhando para aumentar esse número. Então as pessoas que quiserem colaborar doando gado, podem entrar em contato com o clube de rodeio ou com o HCC que nós vamos buscar a doação. A ajuda de todos é muito importante na luta por essa causa tão nobre”, completa ainda.

Para o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, essa iniciativa de “Os Bravos” só vem para somar a tudo que está sendo feito para viabilizar o Hospital de Câncer de Catanduva e é fundamental para auxiliar na finalização das obras e compra de equipamentos. “A Fundação Padre Albino tem muito a agradecer ao Clube dos Bravos pela iniciativa da realização de leilões de gado, com o objetivo de viabilizar o mais rápido possível a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva. O primeiro leilão foi um sucesso absoluto e nossa expectativa para o segundo leilão não é menor. Embora o objetivo seja a arrecadação de recursos financeiros – obviamente imprescindível, essa iniciativa dos Bravos ratifica a credibilidade no projeto da Fundação Padre Albino e traz, junto, o reconhecimento da sociedade pela continuidade da obra de Padre Albino”, enfatiza.

As adesões para o almoço e para o sorteio do carro 0km podem ser adquiridas pelos telefones 17 3311-3365 ou 17 3521-7013. Lembrando que a entrada no Recinto de Exposições para participar do Leilão é gratuita. “Estamos esperando cerca de 800 pessoas neste evento. Então aproveito para estender o convite a todos de Catanduva e região, para participarem tanto do leilão quanto do almoço. A ajuda e o apoio de todos são bem-vindos nessa missão de colaborar com o HCC, que já é uma realidade e que vai beneficiar muita gente. Precisamos fazer nossa parte e contamos com vocês nessa empreitada”, finaliza Romagnolli.

Da Redação

Foto – Divulgação