‘’Desafio Literário’’ incentiva a leitura e produção de textos em Novo Horizonte

Desde agosto, educadores de Novo Horizonte estão envolvidos no projeto Desafio Literário, que atende 99 professores e 2.181 alunos do Ensino Fundamental I da rede municipal e pretende incentivar a leitura e escrita.

O lançamento oficial aconteceu na última segunda-feira, dia 17, no Centro Cultural Gino de Biasi. Professoras e representantes da Secretaria Municipal de Educação receberam os kits de livros – com mais de 450 exemplares -, que serão trabalhados durante os sete meses de duração do projeto. O Desafio foi desenvolvido pela Comtexto Cultural e conta com o patrocínio da Usina São José da Estiva e da Kodilar Alimentos, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

Segundo Juliana Volpe Nogueira, coordenadora pedagógica do projeto, a ação tem como objetivo incentivar a leitura e a escrita dos alunos, além de criar condições para que tais atividades se desenvolvam de maneira eficiente e produtiva nas salas de aula. No final do semestre, uma Exposição Literária apresentará todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

De acordo com Luci Helena Corrêa, da secretaria de Ensino de Novo Horizonte, os alunos serão estimulados por meio do hábito da leitura a buscarem e conhecerem novos autores e histórias que proponham momentos divertidos, prazerosos e de muito conhecimento.

O projeto é uma oportunidade para que nossos alunos entendam que a leitura melhora a escrita e os ajuda a compreender e entender o que estão aprendendo na escola e o que acontece no mundo em geral’’, conta Luci.

Segundo Sandro Cabrera, diretor da Usina Estiva, a educação é o melhor caminho para construirmos um país melhor, mais justo e democrático. “Ficamos imensamente felizes em patrocinar mais um projeto que estimula o conhecimento e o aprendizado, pois o hábito de leitura certamente contribuirá para o futuro destas crianças”, afirma.

Para Wagner Zacharias, diretor comercial da Kodilar Alimentos, “toda equipe sente-se honrada e feliz por fazer parte deste projeto, especialmente porque ele proporciona aos estudantes o acesso à leitura e a exercícios que permitirão que aprendam mais e melhor”.

A expectativa é de finalizar o projeto em dezembro com Exposição Literária e participação das escolas e familiares dos alunos.

Da Redação

Foto – Divulgação