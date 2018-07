Programação do Sesc em julho traz teatro, música e literatura

O Sesc Catanduva traz no mês de julho em sua programação infantil, atividades culturais e educativas em linguagens como a teatral, musical, circense e literatura. Esse mês, o destaque vai para a Cia. da Casa Amarela, com diversos espetáculos teatrais.

No dia 1, domingo, começa a programação teatral do mês com eles, a Cia. da Casa Amarela. No espetáculo “A lua e o poeta”, dedicado a crianças e adolescentes, a peça mostra ao público o último dia de vida do poeta e escritor Federico García Lorca, no Jardin de Carmen, em Granada, quando ele encontra sua própria alma em forma de criança.

Em seguida, no dia 8, inspirado na vida e obra de Cecília Meireles, “A Menina na Janela” mostra a pequena menina em seu quarto de dormir, cercada pelos livros de sua falecida mãe. Porém, como ela ainda não sabe ler, finge que lê e cria histórias que nascem de seu contato com o mundo exterior através da janela. Poético, delicado e sensível, a trama nos remete às lembranças da infância criativa da autora, que transforma qualquer coisa ou objeto em brinquedo e aventuras.

No dia 9, feriado, o Sesc está aberto e traz uma programação circense: no picadeiro, Fiorella Desequilibrada, com a Cia. Suno. A palhaça apresenta as várias possibilidades de equilibrismo através da apresentação de números de rola-rola, chicote, acrobacias e equilíbrio de cadeiras.

No dia 12, é a vez da música: Beatles para crianças, no projeto Quintas do Sesc. O quinteto vem realizando shows que se traduzem em pura diversão para pequenos e adultos. E para consagrar a suave anarquia que causam em suas apresentações, o grupo lançou em 2016 o seu primeiro CD com a ideia de levar a mesma sinergia dos espetáculos, que reúnem encenação de histórias, efeitos sonoros e muita música.

Já no dia 15, domingo, mais Cia. da Casa Amarela, com Bela Flor Bela, uma tocante, sensível e emotiva peça teatral sobre a infância da poetisa portuguesa Florbela Espanca, e como ela descobriu na poesia, uma maneira de expressar seu universo interior. Ao lado do irmão amado, Apeles, Florbela revela-se profunda e ousada, transformando-se numa das mais celebradas e discutidas escritoras de Portugal.

Do dia 14 à 28, aos sábados, em homenagem ao mês do Rock, o Sesc promove 3 contações para apresentar às crianças o mundo do rock e alguns dos seus ícones. A trilogia Rock para Pequenos traz figuras ilustres desse gênero musical cheio de atitude. A contação de histórias é um convite ao imaginário, nos aproximando da literatura, sempre de forma lúdica e empolgante.

E para finalizar a programação do mês, no dia 26, Quintas do Sesc com Rauzitos, música e brincadeiras em um show que homenageia Raul Seixas. Canções como “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás” e “Carimbador Maluco” são adaptadas para o público infantil. Os Rauzitos pescaram lá no fundo do baú do Raul as composições preferidas dos pequenos, para balançar o esqueleto.

PROGRAMAÇÃO

Teatro, Circo e Contação de histórias

A lua e o poeta, com a Cia da Casa Amarela – O espetáculo “A Lua e o Poeta” é um dos mais reverenciados trabalhos dramatúrgicos e estéticos da Cia da Casa Amarela: mostrar o último dia de vida do poeta e escritor Federico García Lorca, no Jardim de Carmen, em Granada, quando ele encontra – em um momento extremamente poético – sua própria alma em forma de criança. Revendo seus sonhos e ideais libertários, Lorca revela seus medos e raízes, que o inspiram contra a Ditadura na Espanha dos anos 30. Premiado e muito elogiado pela crítica e público.

Dia 1, domingo, às 10h30.| Quiosque A | Grátis | Classificação: Livre.

A menina na janela, com a Cia da Casa Amarela – Inspirado na vida e obra de Cecília Meireles, “A Menina na Janela” mostra a pequena menina em seu quarto de dormir, cercada pelos livros de sua falecida mãe. Porém, como ela ainda não sabe ler, finge que lê e cria histórias que nascem de seu contato com o mundo exterior através da janela. Impedida de sair de casa pela avó Jacinta, Cecília inventa personagens que entram e saem do seu quarto. Poético, delicado e sensível, a trama nos remete às lembranças da infância criativa da autora, que transforma qualquer coisa ou objeto em brinquedo e aventuras.

Dia 8, domingo, às 10h30.| Quiosque A | Grátis | Classificação: Livre.

Fiorella Desequilibrada, com a Cia Suno – Senhoras e senhores, tomem seus lugares, o circo vai começar: no picadeiro, a palhaça Fiorella apresenta as várias possibilidades de equilibrismo através da apresentação de números de rola-rola, chicote, acrobacias e equilíbrio de cadeiras. Para aumentar o desafio e a tensão do público, ela realiza suas habilidades equilibrando objetos em diversas partes do corpo. Neste divertido espetáculo, tudo pode ser equilibrado, ou desequilibrado.

Dia 9, segunda, às 10h30.| Quiosque A | Grátis | Classificação: Livre.

Beatles para crianças – Foi criado dentro de uma escola em 2011. A iniciativa tinha objetivo de aumentar o repertório musical das crianças nos intervalos das aulas. Com dois músicos e um ator, os artistas cantam e contam os sucessos da banda inglesa, que estão no primeiro disco do grupo. No repertório do show, estão previstos clássicos como Hey Jude, Let It Be, Help, Black Bird e All You Need Is Love.

Dia 12, quinta, às 20h15.| Quadra Coberta | Grátis | Classificação: Livre.

Rock para pequenos – contação de histórias,com Camila Signorini

A trilogia Rock para Pequenos traz figuras ilustres desse gênero musical cheio de atitude. Jimi Hendrix, Elvis Presley, David Bowie, The Rolling Stones, Chuck Berry, Ramones, Beatles até nossos roqueiros brasileiros, como Raul Seixas, Rita Lee, Titãs, entre outros. Além de contar suas histórias, eles também falam de bons hábitos para as crianças. Hendrix por exemplo, incentiva a escovação dos dentes; Elvis recomenda cabelos bem penteados, e Bowie mostra a importância de respeitar as diferenças.

De 14 a 28, sábados, às 15h30.| Espaço de brincar | Grátis | Classificação: Livre.

Bela flor Bela, com a Cia da Casa Amarela – Essa peça fala sobre a infância da poetisa portuguesa Florbela Espanca e de como ela descobriu, na poesia, uma maneira de expressar seu universo interior. Ao lado do irmão amado, Apeles, Florbela revela-se profunda e ousada, transformando-se em uma das mais celebradas e discutidas escritoras de Portugal.

Dia 15, domingo, às 10h30.| Quiosque A | Grátis | Classificação: Livre.

Rauzitos – A música enérgica, o universo cheio de referências míticas, mágicas, narrativas irônicas, metafóricas, divertidas, bem humoradas poderia bem ser a descrição de um disco infantil. Mas estamos falando aqui do mito Raul Seixas: rei do rock brasileiro e da irreverência. Os Rauzitos pescaram lá no fundo do baú do Raul as composições preferidas dos pequenos. Para balançar o esqueleto. O figurino faz referências aos personagens criados por Raul Seixas: Durango Kid, O sábio chinês e o carimbador maluco.

Dia 26, quinta, às 20h15.| Quadra Coberta | Grátis | Classificação: Livre.

Da Redação

Foto – Divulgação