Vereadores analisam 14 projetos na Sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva analisam, nesta terça-feira (3), 14 proposituras que constam na Ordem do Dia. Entre eles, está um veto integral do Executivo ao PLC 01/2018, de autoria do vereador Maurício Gouveia (PV), que trata da criação de um programa de refinanciamento de dívidas para a SAEC. Há também um projeto que cria uma vaga efetiva para o cargo de Advogado para a Prefeitura. Confira a Ordem do Dia:

1 – PLC 34/2017 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Prefeito Municipal

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 0550, DE 08 DE SETEMBRO DE 2.010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 12/2018 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.018.

3 – PL 13/2018 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.018.

4 – PL 14/2018 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CREDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

5 – PL 19/2018 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

ALTERA A REDAÇÃO DO § 1º, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 5.382, DE 04 DE MARÇO DE 2.013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6 – PLC 16/2018 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE INVESTIDURA EM ÁREA DE IMÓVEL PÚBLICO, NA FORMA ESPECIFICADA.

7 – PLC 17/2018 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Prefeito Municipal

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0781, DE 05 DE OUTUBRO DE 2.015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

8 – PLC 18/2018 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO EFETIVO DE “ADVOGADO” NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

9 – PLC 20/2018 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Aristides Jacinto Bruschi

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 4º E TAMBÉM, DÁ NOVA REDAÇÃO E CRIA INCISOS AO § 2º DO ARTIGO 6º; AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0893, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10 – PL 8/2018 – Projeto de Lei

Autor: Onofre Delbson Baraldi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

11 – PL 9/2018 – Projeto de Lei

Protocolo: 5728/2018

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

12 – PL 10/2018 – Projeto de Lei

Autor: Onofre Delbson Baraldi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13 – PL 11/2018 – Projeto de Lei

Autor: Onofre Delbson Baraldi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

14 – VET 2/2018 – Veto

Autor: Prefeito Municipal

VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2018, AUTÓGRAFO Nº 7.026, DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MAURÍCIO GOUVEA, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA – REFIS DA SAEC, RELATIVO A TODOS OS DÉBITOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM A SAEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os trabalhos do Legislativo terão início às 17h30.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM