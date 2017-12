Catanduva quer fechar o cerco à sífilis congênita em 2018

O Brasil vive hoje uma epidemia de sífilis. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema pallidum. É transmitida por meio de relação sexual (vaginal, anal e oral) desprotegida com uma pessoa infectada. Em Catanduva, a preocupação é com as gestantes, já que a sífilis pode ser transmitida para o bebê na gestação ou parto, causando a sífilis congênita.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, existe um amplo espectro de gravidade da sífilis congênita, que varia da infecção não aparente no nascimento, aos casos mais graves, com sequelas permanentes ou abortamento e óbito fetal, com mortalidade em torno de 40% nas crianças infectadas.

“Se a gestante receber tratamento adequado e precoce durante a gestação, o risco de desfechos desfavoráveis à criança é mínimo. O diagnóstico, o tratamento e o seguimento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal contribuem para a prevenção da sífilis congênita”, diz o secretário de Saúde, Ronaldo Gonçalves Júnior.

Essa é justamente uma das metas da Secretaria de Saúde para 2018: reduzir os casos de sífilis congênita no município. Todas as unidades de saúde de Catanduva oferecem o diagnóstico através de teste rápido e exame convencional para detectar a sífilis. Além disso, todas também estão aptas para tratar quem estiver infectado.

“Toda mulher, com atraso menstrual e suspeita de gravidez deve procurar a unidade de saúde de referência de onde mora e iniciar o pré-natal precocemente. Assim, se houver o diagnóstico de sífilis, a gestante é tratada e evita a transmissão para o bebê”, explica a diretora de Vigilância em Saúde, Daniela Aguiar Bellucci.

Segundo a profissional, uma pessoa pode ter sífilis e não saber. Isso porque a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo. Por isso é importante se proteger, fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar da maneira correta. O não tratamento pode acarretar outras doenças, inclusive levar à morte.

“O aumento dos casos de sífilis prova que as pessoas estão cada vez mais relapsas com relação ao uso da camisinha. Por isso, esperamos que a população se sensibilize e entenda o tamanho do risco ao qual se expõe quando abre mão da proteção. Neste sentido, vamos reforçar a conscientização”, pondera o secretário.

