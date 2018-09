15ª Mostra Senac de Artes Cênicas traz programação cultural gratuita para Catanduva

Em outubro, o Senac Catanduva receberá a 15ª edição da Mostra Senac de Artes Cênicas, que o Senac São Paulo está promovendo em unidades da capital e do interior do Estado. A programação – oficinas e apresentações – tem a participação de alunos, ex-alunos, docentes da unidade e profissionais da área comunicação e artes da instituição.

Segundo Murillo Michel, gerente da unidade, “o evento é uma oportunidade para os nossos alunos apresentarem-se profissionalmente, marcando suas estreias no mundo do trabalho, e, ainda, levando arte e cultura para toda nossa comunidade”.

Atividades como a oficina A Corporeidade de Pantaleão e Arlequim na Commedia Dell’Arte, será conduzida pelo docente do Senac Catanduva, Thales Maciel Maniezzo, na qual os participantes criarão cenas a partir da improvisação da corporeidade e da expressão cênica sugeridas pelas máscaras de Pantaleão e Arlequim, estudando a linguagem do realismo estilizado e do grotesco, além de treinar gestos e posturas.

A 15ª Mostra Senac de Artes Cênicas, que exibirá essas e outras peças teatrais, é totalmente gratuita. A programação e as inscrições para participar das atividades estão disponíveis no Portal www.sp.senac.br/catanduva ou diretamente na unidade do Senac Catanduva, localizada na Rua Santos – 300 – Centro.

Serviço:

15ª Mostra Senac de Artes Cênicas

Data: de 1º a 30 de outubro de 2018

Local: Senac Catanduva

Endereço: Rua Santos – 300 – Centro – Catanduva/SP

