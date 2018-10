100 anos da chegada de Pe. Albino: Fundação vai plantar 100 mudas de ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos

Neste dia 24 de outubro, a partir das 8h00, será desenvolvido o projeto “Há cem anos plantando solidariedade”, com o plantio de 100 mudas de ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos e atividades para alunos de escolas municipais de Catanduva. A iniciativa integra a programação do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva e o projeto está baseado na obra “A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, que eterniza a vida e memórias através de árvores.

A recepção para os estudantes do Ensino Fundamental do município e suas respectivas professoras será na quadra de esportes do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’ Aglio, no Câmpus Sede da UNIFIPA, com brincadeiras recreativas. Logo após será servido lanche e, às 9h30, todos serão orientados sobre a forma de plantio dos ipês e o local, além da contação de história “A árvore das lembranças”, livro tema do projeto.

De acordo com a coordenadora do projeto, Profª Drª Silene Fontana, “nesse livro delicado e tocante, que celebra a vida e nos ajuda a resgatar as lembranças daqueles que amamos, a raposa levava uma vida longa e feliz na floresta, mas quando se sentiu muito cansada entendeu que era hora de partir. Tristes, os animais da floresta reuniram-se em volta da amiga para relembrar os momentos felizes que viveram juntos. Porém, uma agradável surpresa aqueceu o coração de cada um deles e transformou a dor da saudade em alegres e floridas árvores de memórias”.

“Considerando que árvore é vida e que a obra de Padre Albino está viva, a Fundação Padre Albino promove esse projeto como uma representação das marcas que Padre Albino nos deixou. O plantio das cem mudas de ipê representa a perpetuação daquilo que amamos”, ressaltam Profª Silene Fontana e Mauro Assi, coordenador da comissão organizadora dos 100 anos.

O início do plantio será às 10h00. A atividade é fruto da parceria entre os cursos de Pedagogia e Agronomia da UNIFIPA, Secretaria Municipal de Educação e Fundação Padre Albino.

