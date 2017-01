WhatsApp: morador reclama de mato alto em terreno no Jardim Del Rey

Um morador do bairro Jardim Del Rey, em Catanduva, entrou em contato com o Notícia da Manhã para reclamar do mato alto em um terreno localizado na Avenida Casa Branca, no Jardim Del Rey.

De acordo com este morador – que pediu para não ser identificado – o terreno tem gerado riscos para a vizinhança: além de atrair animais peçonhentos, o lote possui materiais que servem como criadouros do mosquito Aedes Aegipty, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

“O mato está muito alto, e pedimos para que alguma providência possa ser tomada”, destaca.

O Notícia da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Catanduva na tarde da última quarta-feira (28) para saber da situação cadastral deste terreno e qual a previsão para sua limpeza, mas até a veiculação desta matéria, não tivemos retorno.

Da Redação

Foto – Internauta/WhatsApp