Voluntárias do HCC prestam contas de 2016

Grupo de voluntárias do HCC

O Grupo de Colaboradoras do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) arrecadou R$ 239.864,95 no ano de 2016. O relatório de atividades foi entregue ao presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, neste dia 16 de dezembro, juntamente com depósito de R$ 3.500,00, fruto do trabalho do Ateliê Amor ao Próximo.

O grupo, que começou a ser formado logo após o lançamento do HCC pela Fundação Padre Albino, iniciou suas atividades com os cafés solidários realizados de 23/03 a 17/09 e que renderam R$ 108.222,00; os eventos realizados de abril a junho totalizaram R$ 125.142,95. O Ateliê “Amor ao Próximo”, criado em setembro, já rendeu R$ 6.500,00. O grupo entra em recesso no período de 20/12 a 08/01/17 e no dia 09 realiza reunião de planejamento, quando as colaboradoras levarão ideias para produção de novos produtos.

Na entrega do relatório, o grupo agradeceu o apoio recebido da Fundação. Dr. Amarante disse que o agradecimento é da Fundação e declarou sua admiração pelo trabalho realizado pelo grupo. “Administramos muitos problemas, mas nesses momentos ganhamos força com a vossa garra e vontade ao abraçar essa causa”, comentou.

Voluntários do Bem

O grupo Voluntários do Bem também entregou seu relatório, com atividades realizadas de setembro a dezembro.

As 16 atividades – Cavalgada, Tarde do Bem (São Benedito), Noite das mulheres (Pub do Tênis), Pizza solidária, três aniversários do bem, Show de prêmios (Elisiário), Pedágio do bem (Pindorama), Vestidos do bem, Noite sertaneja, Clube de Tênis, Happy do bem, Café colonial (Santa Adélia), Porco a paraguaia e Coleta na Paróquia de Santa Rita totalizaram R$ 155.544,49.

O grupo ainda promoveu ação de divulgação na novena de Nossa Senhora das Graças e nas cidades de Urupês, Sales, Paraíso, Santa Adélia e Pirangi, obteve mais de 200 adesões para doação na conta de energia elétrica e implantou grupos de voluntários nas cidades da região.

Para 2017, o grupo já definiu sua agenda: março – Almoço do bem; maio – Feijoada do bem; junho – Noite das mulheres; agosto – Porco a paraguaia; Setembro – cavalgada; novembro – Paella e ainda show sertanejo no CTC.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA