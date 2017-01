Vídeo++ indica: Vidas Partidas; Amor por Direito

Confira dicas de filmes da Vídeo ++ para o seu final de semana

VIDAS PARTIDAS

Graça (Laura Schneider) e Raul (Domingos Montagner) são um casal que se apaixonam perdidamente, envolvidos em uma relação ardente provocada por alta passionalidade. Os dois se casam e têm duas filhas, criando uma família perfeita até que, enquanto Graça evolui no trabalho, Raul fica desempregado. Para ajudar, Graça pede que o amigo e ex-marido indique secretamente Raul para uma vaga de professor em uma Universidade. Quando consegue o cargo, Raul, aos poucos, torna-se agressivo e possessivo com a esposa, resultando em frequentes cenas de violência doméstica.

Ficha técnica

Direção: Marcos Schechtman

Elenco: Naura Schneider, Domingos Montagner, Georgina Castro mais

Gênero Drama

Nacionalidade Brasil

AMOR POR DIREITO

A policial de New Jersey Laurel Hester (Julianne Moore) e a mecânica Stacie Andree (Ellen Page) estão em um relacionamento sério. O mundo delas desmorona quando Laurel é diagnosticada com uma doença terminal. Como sinal de amor, ela quer que Stacie receba os benefícios da pensão da polícia após a sua morte, só que as autoridades se recusam a reconhecer a relação homoafetiva.

Ficha Técnica

Direção: Peter Sollett

Elenco: Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell

Gêneros Drama, Romance

Nacionalidade Eua

Serviço

A Locadora Vídeo ++ está localizada na Rua 13 de Maio, 332, centro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 10 às 20 horas e domingos e feriados das 14 às 20 horas. Para outras informações: (17) 3521-4344