Vídeo++ indica: Kite; Um dia perfeito

Confira dicas de filmes da Vídeo ++ para o seu final de semana:

Kite

Sawa (India Eisley), uma jovem menina, perde o pai policial e a mãe, vítimas de um macabro duplo homicídio. Com a ajuda do parceiro de seu pai, Karl Aker (Samuel L. Jackson), e uma misteriosa amiga de seu passado (Callan McAuliffe). Com a ajuda do ex-sócio de seu pai, Karl Aker (Samuel L. Jackson), e uma amiga de seu passado, Oburi (Callan McAuliffe), Sawa começa uma perseguição implacável em busca de quem os matou. Ela se torna uma assassina adolescente impiedosa. Nunca subestime uma menina com nada a perder.

Ficha técnica

Direção: Ralph Ziman

Elenco: Samuel L. Jackson, Callan McAuliffe, India Eisley mais

Gêneros Ação, Drama

Nacionalidades Eua, México

Um Dia perfeito

Um grupo de ajuda humanitária mora há muito tempo numa região indefinida dos Bálcãs, em pleno período de guerra. Eles auxiliam o povo em suas tarefas cotidianas, enquanto funcionam de contato intermediário com as Nações Unidas. Um dia, o principal problema dos experientes Mambrú (Benicio Del Toro) e B (Tim Robbins) e da novata Sophie (Mélanie Thierry) é retirar com rapidez o cadáver jogado no único poço da cidade, para impedir que toda a água fique contaminada. Mas a situação é mais complexa do que aparenta: aos poucos, eles percebem que a retirada do corpo pode contrariar os interesses de muitas pessoas.

Ficha Técnica

Direção: Fernando León de Aranoa

Elenco: Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry mais

Gênero Drama

Nacionalidade Espanha

Serviço

A Locadora Vídeo ++ está localizada na Rua 13 de Maio, 332, centro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 10 às 20 horas e domingos e feriados das 14 às 20 horas. Para outras informações: (17) 3521-4344.