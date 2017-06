Viagem Literária traz autores consagrados para a região de Rio Preto

Sete bibliotecas da região de São José do Rio Preto recebem o módulo infantojuvenil do Viagem Literária, programa do Governo do Estado de São Paulo que leva uma intensa programação cultural para bibliotecas municipais de todo o estado.

As atividades acontecem nas bibliotecas Regina Célia Pompeu (Olímpia), Castro Alves (Votuporanga), Francisco Santana Carneiro Filho (Santa Fé do Sul), Prof. Manoel Pereira do Vale (Tabapuã), Dr. Fernando Costa (São José do Rio Preto), Monteiro Lobato (Mirassol) e Jornalista Paulo Falzetta (Novo Horizonte).

Susana Ventura visita Santa Fé do Sul no dia 20 de junho, às 14h00. Ela é professora e escritora de livros para crianças e jovens. Tem dezoito livros publicados para este público, como O Caderno da Avó Clara; Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos, O Príncipe das Palmas Verdes e Outros Contos Portugueses e O Tambor Africano e Outros Contos dos Países Africanos de Língua Portuguesa.

A escritora Índigo vai realizar sessões de bate-papos literários nas cidades de Tabapuã (26 de junho), São José do Rio Preto (27 de junho), Mirassol (28 de junho) e Novo Horizonte (30 de junho).

Ela escreve desde os 12 anos de idade e já tem mais de 20 livros publicados, sendo que cinco deles estão em processo de adaptação para produções audiovisuais. Nasceu em Campinas, em 1971, formou-se em jornalismo e hoje intercala a escrita literária com a produção de roteiros. Entre seus títulos mais populares, destacam-se O Aniversário do Dinossauro, Vendem-se Unicórnios e Festa da Mexerica.

Em agosto, as bibliotecas receberão bate-papos com escritores de literatura voltada para o público adulto. A programação se encerra com o módulo de escrita criativa, a ser realizado entre setembro e dezembro.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM