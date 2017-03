Vereadores votam três projetos para denominação de vias públicas

Apenas três projetos de leis constam na Ordem do Dia da sessão da Câmara Municipal de Catanduva nesta terça-feira. As três matérias tratam de denominação de vias públicas, todas de autoria do vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT).

Confira a Ordem do Dia:

1 – PL 1/2017 – Projeto de Lei

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 09, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 2/2017 – Projeto de Lei

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 05, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 – PL 3/2017 – Projeto de Lei

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECÍFICA

A Sessão tem início às 17h30.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM