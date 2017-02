Vereadores discutem veto do Executivo que faz alterações no Orçamento do Município

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva votam hoje o veto 01/2017, de autoria do Executivo, que trata de alterações no Orçamento da cidade. O veto, de autoria do ex-prefeito Geraldo Vinholi (PSDB), abrange o total de 21 emendas que foram inseridas no Projeto de Lei original.

As explicações do veto conta com 42 páginas. Acesse aqui o documento, que também está disponível no site da Câmara Municipal.

Orçamento

A previsão orçamentária do município para 2017 está estabelecida em R$ 453.795.000,00 milhões. Trata-se do Projeto de Lei 67/2016 que estima a Receita e Fixa a Despesa.

De acordo com o Projeto de Lei, o valor total contempla diversas fontes de recursos, sendo R$ 216 milhões de Recursos Próprios, R$ 10 milhões de Recursos de Fundos Especiais, R$ 65 milhões de Recursos de Transferência e Convênios Estaduais, R$ 40 milhões de Recursos de Convênio Federais, R$ 2,5 milhões de Operações de Crédito e R$ 118 milhões de Administração Indireta.

Na sua exposição de motivos, o então prefeito argumentou que a proposta orçamentária tem como política econômica-financeira a melhora na infra-estrutura básica do município.

“Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo. com recursos escassos. as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação. Saúde, Saneamento, Urbanismo, Previdência e Assistência”, consta no documento.

Clique aqui e veja o orçamento para este ano.

A sessão terá início às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM