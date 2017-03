Vereadores analisam seis projetos na sessão desta quarta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva realizam nesta quarta-feira de Cinzas a quarta sessão ordinária da atual legislatura. Os trabalhos terão início às 17 horas e os edis vão analisar seis Projetos de Lei, todos em primeira discussão.

Um dos destaques será a votação do projeto 5/2017, de autoria de Ditinho Muleta (DEM), que cria o Programa de Transporte para Pessoas Com Deficiências. Já o projeto de Maurício Gouvea pretende instituir o Programa de Recuperação Fiscal de Catanduva, o Refis.

Confira abaixo a Ordem do Dia:

1 – PL 1/2017 – Projeto de Lei

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 09, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 2/2017 – Projeto de Lei

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 05, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Recebido na Secretaria

3 – PL 3/2017 – Projeto de Lei

Protocolo: 37625/2017

Autor: Wilson Aparecido Anastácio

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Recebido na Secretaria

4 – PL 4/2017 – Projeto de Lei

Autor: Nilton Lourenço Candido

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Recebido na Secretaria

5 – PL 5/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O PROGRAMA DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Recebido na Secretaria

6 – PLC 1/2017 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Maurício Gouvea

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS CATANDUVA, RELATIVO AOS DÉBITOS FISCAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM O FISCO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM