Vereadores analisam projeto que busca instituir ‘Mérito Escolar’ nas escolas de Catanduva

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva iniciam nesta terça-feira (16) a discussão do Projeto de Lei 43/2017, de autoria de André Beck (PSB), que institui o ‘Mérito Escolar – Marcílio Dias Pereira’ nas escolas da cidade. O projeto já foi recebido pela secretaria e será analisado em 1ª Discussão.

A proposta inclui as instituições das redes Municipal, Particular e Estadual, abrangendo alunos do Ensino Fundamental. De acordo com o projeto, a Prefeitura e a Câmara atribuirão, para o melhor aluno de cada ano de escolaridade, de cada unidade escolar, um Diploma de Mérito, sendo ao segundo e terceiro classificados, respectivamente, Diplomas de Primeira Menção Honrosa e Segunda Menção Honrosa.

Os diplomas serão elaborados e produzidos pela Câmara Municipal, sendo a Prefeitura responsável pelo levantamento das informações e confecção das listas dos melhores alunos, fornecendo também os dados para correspondência que será encaminhada pela Câmara, visando comunicar às famílias sobre a data, horário e local que será realizado o evento de premiação.

A escolha dos alunos obedeceria os seguintes critérios: Melhor média aritmética simples da classificação final das disciplinas que constituem as áreas curriculares disciplinares; Melhor comportamento, medido pelo menor número de faltas de natureza disciplinar e maior assiduidade, medida pelo menor número de faltas de presença.

O vereador diz que o prêmio pode incentivar a melhoria no desempenho escolar. “Essa iniciativa visa incentivar o bom desempenho dos alunos e alunas do ensino fundamental e enaltecer o seus esforços pela busca dos melhores resultados escolares, promovendo a excelência, através da distinção dos melhores exemplos, para que seja alvo de reconhecimento e valorização por parte da comunidade em que estão inseridos”, cita. A sessão terá início às 17h30.

Confira a Ordem do Dia

1 – PL 40/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E FUNCIONALIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – CMEL.

2 – PL 42/2017 – Projeto de Lei

Autor: André Luiz Beck

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 – PL 43/2017 – Projeto de Lei

Autor: André Luiz Beck

DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “MÉRITO ESCOLAR”, DENOMINADO “MARCÍLIO DIAS PEREIRA”, DE INCENTIVO MUNICIPAL À EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM.

4 – PL 39/2017 – Projeto de Lei

Autor: Cidimar Roberto Porto

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O “DIA DO DJ”.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM