Vereadores analisam oito matérias na próxima sessão

Oito matérias constam na Ordem do Dia da próxima sessão da Câmara Municipal de Catanduva, na terça-feira (4). Entre elas, haverá a discussão de um Veto Integral do Executivo a um projeto de autoria de Wilson Paraná (PT). O vereador solicita alteração em artigos e dispositivos da Lei 0031, de 17 de outubro de 1996.

Também consta na Ordem do Dia a abertura de créditos adicionais no Orçamento Vigente e a denominação de vias públicas. A sessão tem início às 17h30.

Confira a Ordem do Dia:

1 – PL 5/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O PROGRAMA DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 15/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 – PL 16/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 – PL 17/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 – PL 18/2017 – Projeto de Lei

Autor: Ivan Aparecido Bernardi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA RUA PROJETADA 12, LOCALIZADA NO BAIRRO JÚLIO RAMOS – NOVA CATANDUVA II) QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6 – PL 11/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017. Aprovado por unanimidade

7 – PL 12/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017. Aprovado por unanimidade

8 – VET 2/2017 – Veto

Autor: Prefeito Municipal

VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2017, AUTÓGRAFO Nº 6.911, DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WILSON PARANÁ, QUE ACRESCENTA O ART. 250-A, COM INCISOS I, II, III E IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, NA LEI COMPLEMENTAR Nº 0031, DE 17 DE OUTUBRO DE 1.996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM