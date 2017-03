Vereadores analisam hoje processos de denúncias contra Amarildo Davoli

Duas denúncias contra o vereador Amarildo Davoli (PSB) serão discutidas e votadas durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 28, pela Câmara Municipal de Catanduva. Os dois processos serão analisados durante o expediente.

O primeiro, de número 0321/2017, trata da denúncia do presidente do Legislativo, Aristides Jacinto Brusqui (PV). O segundo processo (0345/17 e 0464/17), são de autoria de Aparecido de Lima e do sr. Celso Luiz Pereira. Davoli é acusado de agressão e falta de decoro parlamentar durante a sessão solene de posse.

Ordem do Dia

Após a discussão e votação das duas denúncias, os vereadores vão analisar quatro projetos de lei na Ordem do Dia. Dois deles são de autoria do Executivo, que tratam de abertura de crédito adiciona suplementar. Apenas um será discutido em segunda discussão. Confira:

1ª Discussão

1 – PL 11/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

2 – PL 12/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

3 – PL 13/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

OBRIGA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A INSTALAR BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, NOS PARQUES E ÁREAS DE LAZER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2ª Discussão

4 – PL 14/2017 – Projeto de Lei

Autor: Mesa da Câmara

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE BEM PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A sessão terá início às 17h30.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM