Venda de ingressos e passaportes para o Catanduva Rodeo Festival começa dia 14

A venda de passaportes (permanentes) e ingressos para o Catanduva Rodeo Festival 2017 começa na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, conforme confirma o presidente do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Lino Lima. “Assim como no ano passado, começaremos a venda mais cedo, para que as pessoas possam se programar, já comprar o seu passaporte ou seus ingressos e garantir a entrada para essa grande festa que estamos preparando. Uma vantagem de comprar agora é o valor promocional e poder parcelar em até três vezes”, explica.

O valor do 1º lote para o passaporte, que dá direito à entrada para os quatro dias de festa, será de R$110,00. “Estamos lançando o primeiro lote com esse valor especial. Então é importante que as pessoas já procurem a sede do clube, pois teremos uma quantidade limitada e depois virão outros lotes com preços diferentes conforme o evento for se aproximando”, ressaltou Claudio Romagnolli, diretor do Clube de Rodeio. A forma de pagamento será à vista em dinheiro ou cartão de débito/crédito, ou parcelado em até três vezes no cartão de crédito com acréscimos.

Os interessados poderão comprar o passaporte com o preço promocional do 1º lote somente na sede do Clube de Rodeio, que fica à Rua Olímpia, 1267, em frente ao Recinto de Exposições.

Já os ingressos para cada dia também começarão a ser vendidos a partir de terça e poderão ser comprados tanto na sede do Clube de Rodeio quanto pela internet, no site www.rodeiodecatanduva.com.br.

“No ano passado iniciamos as vendas on-line e optamos por dar seguimento nesta edição, uma vez que facilita para as pessoas que são de outras cidades, que poderão adquirir suas entradas sem maiores problemas”, completa Romagnolli. Os valores dos ingressos também são promocionais, com quantidade limitada, sendo que para os shows de Jorge&Mateus, Gusttavo Lima e Luan Santana a entrada será R$50,00 e para o show de Jads&Jadson será R$40,00.

Este ano, o Catanduva Rodeo Festival acontece de 19 a 22 de abril e, além dos shows, terá provas de montaria em touros e cavalos e a prova dos três tambores.

Venda de Camarotes

Os camarotes para grupos (até 10 pessoas) já estão disponíveis na sede do Clube de Rodeio. E este ano, tem novidade: em parceria com a Brahma e a Diverti Eventos, haverá o Camarote Premium Brahma e o Camarote Super Bull. O objetivo do Camarote Premium é oferecer um espaço VIP diferenciado, com serviços exclusivos em um clima especial. Aliado a tudo isso, serão disponibilizados, pela primeira vez em Catanduva, o acesso à Pista Premium – área em frente ao palco – e também o minirrancho, onde haverá degustação de um cardápio diferenciado feito por Chef’s de diversas especialidades. A venda deste camarote terá início em breve.

Já o Camarote Super Bull terá um ambiente descontraído, com bares exclusivos e vista privilegiada para o palco. E a venda dos convites para o Super Bull também começa na terça-feira, com lote promocional a R$99,00 por dia por pessoa.

Mais informações sobre a venda de ingressos, passaportes e camarotes podem ser obtidas na sede do Clube de Rodeio ou pelo telefone 17 3521-7013.

Serviço: Catanduva Rodeo Festival 2017

Passaportes (permanentes) – 1º lote: R$110,00 à vista ou em até 3x no cartão de crédito com acréscimos

Ingressos – 1º lote:

19/04 – Jorge&Matheus: R$50,00

20/04 – Jads&Jadson: R$40,00

21/04 – Gusttavo Lima: R$50,00

22/04 – Luan Santana: R$50,00

Camarote Super Bull: R$99,00 por dia por pessoa

Camarote para 10 pessoas: sob consulta na sede do Clube de Rodeio

Pontos de Vendas: Clube de Rodeio “Os Bravos” – Rua Olímpia, 1267, em frente ao Recinto de Exposições (passaportes, camarotes e ingressos) ou pelo site www.rodeiodecatanduva.com.br (ingressos).

Informações: 17 3521-7013 | www.rodeiodecatanduva.com.br

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa