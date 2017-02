Venda de ingresso para Grêmio Novorizontino e São Paulo começa nesta terça

No próximo sábado (25), o Grêmio Novorizontino recebe o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2017. E o torcedor poderá garantir seu ingresso para esse grande jogo, a partir desta terça-feira (21), às 9 horas e estará sendo vendido na Sport Billy, que fica localizada na Rua 15 de Novembro, 739, no Centro de Novo Horizonte e também nas bilheterias do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, que se localiza na Avenida Domingos Baraldo, 2870, Vila Patti.

Para essa partida, o torcedor que vier ao Jorjão para apoiar o São Paulo, deverá comprar o ingresso de visitantes. Será proibida a entrada de torcedores com qualquer vestimenta do adversário no setor destinado a torcida do Grêmio Novorizontino.

Os torcedores da região, poderão adquirir o ingresso através do site: www.totalplayer.com.br/novorizontino. Confira abaixo o preço dos ingressos para a partida contra o São Paulo.

Arquibancada Inferior: R$ 100,00

Arquibancada Coberta: R$ 120,00

Geral Local: R$ 80,00

Visitante: R$ 80,00

Foto: Grêmio Novorizontino