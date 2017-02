Um veículo foi atingido por um vagão em plena Rua São Paulo, na tarde de ontem, em Catanduva. De acordo com informações, uma pessoa dirigia o veículo e não sofreu ferimentos.

O acidente – que teria acontecido por volta das 15 horas – resultou apenas em danos no carro. A polícia deve investigar o que teria ocasionado o choque. No ano passado, no mesmo local, outro veículo também foi atingido por uma composição. Confira matéria aqui.

Da Redação

Foto – Colaboração/Leitor/WhatsApp