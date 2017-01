Usina realiza feirão para preenchimento de 1,5 mil vagas de emprego

A Guarani Tereos Açúcar & Energia Brasil está recrutando profissionais para ocupar 1,5 mil oportunidades de emprego em suas sete unidades industriais. Para buscar os trabalhadores para estas vagas a companhia promoverá, em 11 de fevereiro, o Feirão de Empregos, em parceria com a Universidade Paulista (UNIP) e com apoio da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego.

O Feirão será realizado das 8h30 às 17h30 horas na UNIP, localizada na rua Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira – Jardim Tarraf II.

Durante o evento, os interessados poderão entregar currículo, passar pelas entrevistas e, para aqueles que não possuem este histórico profissional impresso, haverá uma equipe disponível para elaboração e impressão. Rui Carvalho, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Guarani Tereos Açúcar & Energia Brasil, explica que as vagas são para safristas (1,3 mil) e efetivos (200), com início a partir de 1° de abril.

Entre os cargos disponíveis estão Motorista, Balanceiro, Auxiliar e Analista de Laboratório, Operador de extração, Frentista, Analista de Treinamento, Líder Motorista, Soldador e Consultor Funcional TI. Segundo Rui, o público-alvo do Feirão são profissionais de diversos níveis hierárquicos e de formação. “Temos vagas para pessoas com Ensino Médio, Técnico em diversas áreas, superior e algumas para Ensino Fundamental”, esclarece.

As vagas para safristas são para atuação até novembro de 2017, no entanto, aqueles colaboradores que se destacarem terão grandes chances de efetivação.

“Estamos buscando os melhores profissionais, pessoas que estejam abertas para enfrentar os desafios do setor, que tenham engajamento, iniciativa na busca da melhoria contínua dos processos e queiram crescer profissionalmente. Além disso, focamos em profissionais que atuem de acordo com os valores do Grupo Tereos, que são Compromisso de Longo Prazo, Espírito Empreendedor, Proximidade e Abertura”, acrescenta Rui.

Os candidatos devem levar os documentos pessoais, a carteira de trabalho, e se tiverem impresso, um currículo. Caso tenham acesso à internet, é possível também se cadastrar a todas as vagas abertas pelo site www.vagas.com.br/guarani.

Vagas disponíveis

Analista Contábil

Analista de Custos

Analista de Laboratório

Analista de Logística

Analista de Planejamento Tributário

Analista de Recrutamento e Seleção

Analista de Treinamento

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Serviços Gerais

Balanceiro

Consultor Funcional TI

Eletricista

Encarregado de Laboratório

Enfermeira do trabalho

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro de PMO, Analista Contábil

Frentista

Gestor de Herbicida

Gestor de Sustentabilidade

Líder de Colheita

Líder Motorista

Mecânico Automotivo e Industrial

Motorista

Operador de Colhedora

Operador de Destilaria

Operador de Extração

Operador de Movimentação de Carga

Operador de Produção de Açúcar

Operador de Utilidades

Soldador

Tratorista

Serviço

Feirão de Empregos

Data: 11 de fevereiro

Local: UNIP

Endereço: Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira – Jardim Tarraf II

Mais informações: (17) 3280-1000

Foto – Divulgação