Unimed na Praça: mais de 58% das pessoas atendidas estão acima do peso em Novo Horizonte

A 4ª edição do Unimed na Praça – programa da Unimed Catanduva, realizado em Novo Horizonte no dia 11 de março, atendeu mais de 200 pessoas que compareceram na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho. O evento foi elogiado e aprovado pela comunidade presente.

Do total da população atendida, 58,54% está acima do peso, 16,24% sofre de pressão arterial alta e 14,11% é portador de diabetes. “Este resultado mostra o quanto é importante o trabalho realizado pelo programa, que em questão de segundos pode salvar uma vida por meio da informação”, destacou o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Dr. Durval Ribas Filho.

O cooperado e vereador, Dr. Roberto Melchiori, que trabalhou juntamente com prefeito Toshio Toyota para que o evento pudesse ser realizado, elogiou a importância da ação para a população novorizontina. “Achei que a iniciativa foi ótima, a população compareceu e foi bem atendida”.

“Este é um projeto fantástico, maravilhoso. Um projeto que vem ao encontro da necessidade daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de cuidar da saúde, um alerta para salvar vidas, com exames preventivos. Torcemos que esse projeto tenha continuidade em Novo Horizonte e nas cidades da região, porque foi sensacional”, apontou o radialista e presidente da Câmara Municipal de Novo Horizonte, Nelson Luís Benevenuto, que também participou do circuito do programa.

A próxima cidade a receber o Unimed na Praça é a vizinha Pindorama, no dia 1 de abril, na praça da Matriz, das 9 às 13 horas.

