Unidade do Detran terá horário de funcionamento diferenciado no Ano Novo

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado funcionarão até esta quinta-feira, 29 de dezembro. O expediente ficará suspenso nos dias 30 e 31 e será retomado na segunda-feira, 2 de janeiro, a partir das 12h.

O Disque Detran.SP, central telefônica para informações aos cidadãos, também não funcionará nas datas em que os postos estão fechados, mas no dia 2/1 voltará a atender em seu horário habitual, das 7h às 19h.

Confira na tabela abaixo como será o expediente do Detran.SP nos últimos dias do ano:

Fim de semana Ano-Novo

Funcionamento

30/dez – Sexta-feira – Fechado

31/dez – Sábado – Fechado

1º/jan – Domingo – Fechado

02/jan – Segunda-feira – A partir das 12h

Os postos do Poupatempo terão essa mesma escala. As unidades do Detran.SP integradas a prefeituras ou delegacias, por sua vez, seguirão o expediente destas instituições.

Serviços eletrônicos

No portal do Detran.SP, o cidadão pode realizar 27 serviços de trânsito relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha, que garantem a segurança dos dados pessoais.

O Detran.SP oferece, ainda, três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; consultar multas do próprio veículo; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS.

