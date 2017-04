Unidade do Detran.SP em Catanduva não funcionará na Páscoa

Devido ao feriado de Páscoa, as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado estarão fechadas nesta sexta-feira e no sábado, dias 14 e 15 respectivamente. Os postos Poupatempo e o Disque Detran.SP também não prestarão atendimento nessas datas.

O expediente será retomado na segunda-feira, 17. Vale ressaltar que o Detran.SP oferece 27 serviços online em seu portalwww.detran.sp.gov.br. Na página, o cidadão pode fazer pedidos relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha de acesso pessoal.

Confira na tabela abaixo como será o expediente do Detran.SP na Páscoa:

O Detran.SP oferece, ainda, três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; consultar multas do próprio veículo e débitos de veículos de terceiros; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS.

