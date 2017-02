Turismo regional: Thermas dos Laranjais racha entrada com visitante que pagar com moeda

A promoção do Thermas dos Laranjais de Olímpia para estimular o uso de moedas pelo visitante vai fazer muita gente quebrar o cofrinho. Como forma de captar moedas que facilitam o troco, a quinta atração mais famosa dos parques aquáticos do mundo, vai rachar a entrada com quem utilizar somente moedas de R$ 0,50 para o pagamento.

Para participar, o visitante deverá apresentar suas moedas na bilheteria da portaria 03, exclusiva para turistas. A promoção vai até o próximo domingo, dia 19/02. Segundo o supervisor de Marketing do Thermas, Marcos Bittencourt, a iniciativa foi prorrogada devido ao seu sucesso.

“Sabemos que é costume do brasileiro guardar moedas em casa e que isso compromete a circulação de dinheiro no comércio. Por isso, encontramos esta solução para aumentar nossos estoques e recompensar os visitantes participantes que curtirão mais de 50 atrações com 50% de desconto no valor do ingresso”, afirma Marcos Bittencourt, supervisor de Marketing do Thermas.

Além das atrações aquáticas que são garantia de diversão e lazer para toda a família, o parque conta ainda com Minizoológico Infantil e a Fazendinha, imperdível oportunidade para crianças interagirem com os animais.

O Thermas dos Laranjais está localizado na Avenida do Folclore, 1.543. Às segundas-feiras, o horário de funcionamento é das 9h às 20h. De terça-feira a domingo, o parque abre às 8h e fecha os portões às 20h.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa