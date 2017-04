Turismo Regional: Hot Beach abre ao público no dia 28 de abril

O Hot Beach Olímpia, o segundo parque aquático de Olímpia, abrirá ao público no dia 28 de abril de 2017. Porém, os ingressos para o acesso ao parque aquático já estarão à venda a contar de 10 de abril. Os ingressos estão disponíveis em agências de viagem, operadoras e no site www.hotbeach.com.br.

A partir do dia 28, como o Hot Beach Olímpia estará em soft opening (operação parcial), o número de visitantes será limitado, aumentando gradativamente, conforme a capacidade de atendimento. Por isso, nas primeiras semanas de funcionamento, a orientação é consultar o site do Hot Beach para verificar a disponibilidade de ingresso para a data de interesse. O parque aquático vai funcionar todos os dias, das 9h às 18h, exceto às quartas-feiras, dia que permanecerá fechado para manutenção. Se a quarta-feira coincidir com feriado prolongado, o parque funcionará normalmente.

O Hot Beach Olímpia tem padrão internacional, com brinquedos nacionais e importados do Canadá e do México. O moderno e seguro complexo de lazer e entretenimento reúne atrações para toda família, nas modalidades suaves, moderadas e radicais para todas as idades e gostos. E é uma verdadeira praia em pleno Interior. Tem Praia com Ondas, imensa área de areia fofa e branquinha, coqueiros a perder de vista e até uma escolinha de surfe!

A alimentação é outro item de extremo cuidado no Hot Beach Olímpia. Por isso, todos os restaurantes, lanchonetes e quiosques do parque aquático serão abastecidos com comidas e bebidas preparados na cozinha própria do empreendimento, que garantirá a qualidade e o padrão dos produtos alimentícios.

O Parque Aquático Hot Beach Olímpia, o segundo de Olímpia, ampliará ainda mais o leque de atrações de Olímpia, destino turístico já reconhecido nacionalmente pela diversão aquática. “Agora Olímpia tem um complexo turístico formado por um parque aquático e quatro resorts em seu guarda-chuva, incluindo um no estilo “pé na areia”. Quando todos os resorts estiverem em operação, o que vai ocorrer a partir de 2019, nossa rede hoteleira será de 1.238 apartamentos e entraremos para o Top 5 do Brasil”, disse Manoel Carlos Cardoso, diretor de operações, marketing e vendas do complexo.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa