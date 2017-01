Turismo Regional: Feira Gastronômica de Olímpia segue até 1.º de março

Olímpia começa o ano com uma novidade para os turistas: a Hot Beach – Feira Gastronômica, Artesanal & Food Trucks, aberta no último dia 18 e que vai até 1.º de março, funcionando todas as noites. É um complexo de diversão e alimentação que inclui estandes e food trucks com o melhor da gastronomia, tendas de artesanato produzidos na cidade e de presentes variados e parque de diversões para crianças e adultos. Além disso, shows ao vivo todas as sextas, sábados e domingos.

E ainda uma atração extra: a Carreta Treme-Treme, especialmente projetada e decorada para transportar quem quer ir passear na cidade e na Feira. A solenidade de abertura da Hot Beach – Feira Gastronômica, Artesanal & Food Trucks, que contou com queima de fogos e show pirotécnico, foi seguida de show de Wesley Matos & Banda.

Concebida e organizada pela UP! Consultoria, do empresário Danilo Corgozinho, a empresa é Especializada na Comercialização de Empreendimentos Turísticos Fracionados (Frações Imobiliárias), a Hot Beach – Feira Gastronômica, Artesanal & Food Trucks é uma realização do Grupo Ferrasa e de dois dos seus empreendimentos, o Hot Beach Olímpia e o Hot Beach Suites.

A Feira está montada na esquina da Avenida Aurora Forti Neves com a Rua Durval Brito e funciona todas as noites, das 18h30 às 23h30, até 1.º de março. A entrada é gratuita. Para o conforto dos visitantes, há estacionamento no recinto do evento e wi-fi, ambos também gratuitos.

Confira a programação de shows para os próximos dias:

Quinta 26/01 – pagode e sertanejo com o Grupo Os Levados

Sexta 27/01 – Sertanejo com a dupla Guilherme & Gabriel

Sábado 28/01 – Pop Rock e MPB com a Banda Ambos os Três

Domingo 29/01 – Serginho Rick

Da Redação

Foto – Divulgação