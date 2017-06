Três terroristas são mortos por polícia britânica e 12 suspeitos são detidos

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou que oito agentes armados abriram fogo contra os três terroristas que cometeram o atentado que deixou sete vítimas mortas e 48 feridos, 21 deles em situação crítica. A polícia deteve até agora 12 pessoas supostamente envolvidas com os ataques, após ter efetuado várias operações policiais no bairro de Barking, ao sul da capital.

Em um breve pronunciamento à imprensa, o chefe da unidade antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, declarou também que a partir de agora haverá mais “medidas físicas” nas pontes da capital britânica com a intenção de proteger os cidadãos. A informação é da Agência EFE.

Rowley revelou que os oito policiais dispararam no total “cerca de 50 balas”, um número “sem precedentes”, para deter os três autores do atentado, que aparentemente usavam coletes com explosivos.

Ao descarregar as balas contra os agressores, que foram atingidos, um cidadão também foi ferido acidentalmente, segundo este porta-voz. “A situação enfrentada por estes agentes era crítica, uma questão de vida ou morte, com três homens armados que levavam aparentemente coletes suicidas”, argumentou Rowley.

Também destacou que as autoridades policiais realizaram “progressos significativos” para tentar estabelecer a identidade dos terroristas, que ainda não foi divulgada.

Segundo informou Rowley, o veículo empregado para atropelar os pedestres na London Bridge, de cor branca e da marca Renault, “tinha sido alugado recentemente” por um dos terroristas.

Entre as 48 pessoas internadas em cinco hospitais de Londres logo após os incidentes na London Bridge e no Borough Market, quatro são agentes da polícia, segundo as últimas informações.

Condolências do Brasil

O presidente Michel Temer manifestou as condolências ao povo e ao governo britânico por meio das redes sociais. “É com grande tristeza que tomamos conhecimento de mais um atentado no Reino Unido. Reiteramos nossa condenação a todo ato de terrorismo. Voltamos nossos pensamentos para as vítimas, suas famílias e amigos”, afirmou, em sua conta no Twitter.

Da Agência Brasil

Foto – Ilustrativa