Trem descarrila no Centro de Catanduva

Um trem carragado com açúcar descarrilou na manhã desta sexta-feira, 16, no perímetro urbano de Catanduva. O incidente foi registrado próximo a uma instituição de ensino. Ainda não há relatos de feridos. Homens da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Corpo de Bombeiros estão no local para a avaliação dos danos.

De acordo com testemunhas, toda a carga ficou espalhada pelo local. Devido ao descarrilamento, o trânsito na Rua Florianópolis está lento e a orientação é que motoristas procurem rotas alternativas.

Há três anos, praticamente no mesmo ponto, um trem carregado de soja descarrilou e chegou a derrubar parte dos muros da instituição de ensino.

A retirada dos trilhos do Centro de Catanduva tem sido alvo constante de ações políticas, há vários anos, mas até hoje não teve nenhum tipo de ação efetiva e concreta.

Da Redação

Foto – Colaboração/Leitores/WhatsApp